محمد صلاح عن هجوم نيوزيلندا: هذا العمل "شر خالص"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

نشر نجم المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح تغريدة على حسابه على تويتر قدم فيها تعازيه لأسر ضحايا الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا أمس الجمعة

ووصف محمد صلاح الهجوم الإرهابي، الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش النيوزيلندية وأودى بحياة 50 شخصاً، بأنه "شر خالص"، وفقاً لما ذكرته صحيفة ذي ستار البريطانية.

وكتب صلاح في حسابه الشخصي على تويتر مغرداً "أنباء مفزعة ترد من نيوزيلندا هذا الصباح.. أتقدم بأحر التعازي لأسر أولئك الضحايا الأبرياء الذين فقدوا أرواحهم في هذا العمل من الشر الخالص".

ولقيت تغريدة صلاح إعجاب أكثر من 100 ألف شخص، فيما أعاد ما يزيد على 18 ألفاً من متابعيه نشرها وتغريدها، كما يظهر حسابه الشخصي على تويتر.

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