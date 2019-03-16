سيميوني يعلن تحمل مسؤولية خسارة أتلتيكو أمام يوفنتوس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني دييغو سيموني تحمل مسؤولية الخروج من دوري أبطال أوروبا بعد خسارته بثلاثة أهداف نظيفة بمواجهة نادي يوفنتوس الإيطالي في إياب الدور ثمن النهائي.

وشدد المدرب الأرجنتيني في مؤتمره الصحفي أن على المشجعين إلقاء اللوم عليه بما يتعلق بالخروج من دوري أبطال أوروبا وليس اللاعبين ، مؤكداً إنه الشخص الوحيد الذي يتحمل كل ما حدث يوم الثلاثاء.

وقال دييجو سيميوني : “إذا كان يريد المشجعون انتقاد شخص ما فيجب أن أكون أنا ، أنا قائد هذا الفريق وأنا المسؤول عن كل شيء ، بالنسبة للجماهير ، ليس لدي أي شيء لأقوله لهم ، أريد فقط أن أشكرهم منذ اليوم الأول الذي وصلت فيه كلاعب حتى اليوم”.

وتابع بقوله : “أعرف أننا في مكان تكون فيه التوقعات مرتفعة للغاية ، يوماً ما سيتحدثون عن عجائب قمت بها والآخرون سيوجهون نقداً قاسياً لك ، وفي كلا الحالتين يجب أن تشعر بالسعادة وعليك أن تتبع مسارك بتطوير الفريق وأن تستمر في النمو والبحث عن الأهداف”.

وحول الخروج ضد يوفنتوس أجاب : “الخروج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد يوفنتوس يولد الألم والمرارة ، لكننا سنواصل التنافس كما هو الحال دائماً مع الأسلحة التي سمحت لنا بالوصول إلى المكان الذي لدينا الآن ، أنا أحترم كل الانتقادات لأن الكثيرين قد يكونون على صواب”.

يُذكر أن أتلتيكو مدريد كان قد فاز في مباراة الذهاب من الدور ثمن النهائي بنتيجة (2-0) على ميدانه ، قبل أن يخسر (3-0) أمام يوفنتوس في ملعب أليانز آرينا عندما سجل المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف.

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