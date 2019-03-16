برشلونة يصرف النظر عن التعاقد مع ميندي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

تخلى نادي برشلونة عن اهتمامه بالتعاقد مع أحد النجوم الفرنسيين في الميركاتو الصيفي المقبل، وقرر البحث عن هدف جديد.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة لم يعد مهتمًا بضم الفرنسي فيرلاند ميندي، الظهير الأيسر لليون، في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار برشلونة يعود إلى عدم الاقتناع بمستوى اللاعب في المباراتين اللتين خاضهما مع فريقه ضد البارسا، في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويرى مسؤولو الفريق الكتالوني أن مستوى اللاعب أمام برشلونة يعد مقياسًا لمدى نجاحه أو فشله إذا ارتدى قميص البارسا.

ودعم قرار برشلونة أن النادي لا يريد دفع الكثير من الأموال في اللاعب صاحب الـ23 عامًا، خاصة أن جوردي ألبا جدد عقده مع الفريق الكتالوني حتى صيف 2024.

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