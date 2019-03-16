إنفانتينو: قرار توسيع مونديال 2022 سيُتخذ في يونيو

أخبار الآن | ميامي الولايات المتحدة الأمريكية (رويترز)

قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إنه يعتقد أن إقامة كأس عالم من 48 فريقاً في 2022 أمر قابل للتطبيق مضيفاً أن "فيفا" سيواصل دراسة خياراته.

إنفانتينو خلال مؤتمر صحفي بميامي الأمريكية قال إن "فيفا" قرر في اجتماع مجلسه أمس الجمعة المضي قدماً في تطبيق هذه الفكرة.

وقال إنفانتينو إن المنظمة قررت إقامة نسخة موسعة جديدة لكأس العالم للأندية تتألف من 24 فريقاً اعتباراً من 2021.

وجاء إعلان رئيس "فيفا" رغم أن رابطة الأندية الأوروبية طلبت من إنفانتينو إرجاء هذا المقترح في الوقت الحالي مؤكدة أنها لن تشارك في البطولة.

وقال: لو حدث ذلك فسيكون أمراً رائعاً. وإذا لم يتحقق فسيكون أمراً رائعاً أيضاً". وذكر إنفانتينو أن "فيفا" لن يتخذ أي قرار بشأن توسيع كأس العالم 2022 حتى يونيو المقبل.

وقرر مجلس "فيفا" كذلك الاستعانة بنظام حكم الفيديو المساعد في كأس العالم للسيدات في فرنسا في يونيو من العام الجاري.

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