أبوظبي تضيء فعاليات الأولمبياد الخاص بالطاقة النظيفة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وام )

أعلنت دائرة الطاقة - الجهة المعنية بتعزيز ريادة واستدامة قطاع الطاقة في أبوظبي - بصفتها شريكا رسميا للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 عن إطلاق مبادرة "طاقة مستدامة في موقع الحدث" ضمن حملتها المتكاملة "طاقة الأولمبياد" الداعمة للألعاب.

جاء ذلك من خلال إنشاء محطة لإنتاج الطاقة الشمسية بتقنية الألواح الكهروضوئية في مقر الفعاليات المصاحبة للألعاب في مدينة زايد الرياضية، والتي توفر نحو 50% من الطاقة اللازمة لتشغيل االمنصات التفاعلية والترفيهية التي تنظمها الدائرة للأفراد والعائلات طوال فترة إقامة الأولمبياد الخاص .

و تشمل المبادرة كذلك تركيب واستخدام الحلول التقنية المتطورة في مقر استضافة الألعاب بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، لقياس وتحليل استهلاك الطاقة وتوعية الجمهور بأفضل الحلول المستدامة لتعزيز كفاءة الطاقة في المنشآت خلال فترة انعقاد الألعاب.

جدير بالذكر أن حملة "طاقة الأولمبياد" تشمل أربع ركائز رئيسية هي الطاقة مشاركة، والطاقة استدامة، والطاقة تفاعل، والطاقة قوة، وتشمل كل منها مجموعة من المبادرات والفعاليات المبتكرة.

مصدر الصورة: وام

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