مواجهات من العيار الثقيل في ربع نهائي دوري الأبطال

أخبار الآن | نيون - سويسرا ( وكالات )

أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، التي أجريت الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي، داخل مدينة نيون السويسرية عن مواجهات مثيرة ستكون حافلة بالندية.

وشهدت القرعة صدامًا ناريًا بين برشلونة ومانشستر يونايتد، كما حملت مواجهة إنجليزية خالصة بين توتنهام ومانشستر سيتي، فيما يواجه يوفنتوس أياكس الهولندي ، وليفربول يلاقي بورتو البرتغالي.

وتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال كل من يوفنتوس الإيطالي وأياكس الهولندي وبورتو البرتغالي وبرشلونة الإسباني، بجانب 4 فرق من إنجلترا وهي مانشستر سيتي وليفربول ومانشستر يونايتد وتوتنهام.

وستقام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي يومي 9 و10 أبريل/نيسان المقبل، بينما العودة ستقام يومي 16، 17 من نفس الشهر.

أما ذهاب الدور نصف النهائي سيكون يومي 30 أبريل، والأول من مايو، بينما العودة يومي 7 و8 من نفس الشهر، على أن تقام المباراة النهائية في الأول من يونيو/حزيران المقبل.

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