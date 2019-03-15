مدرب شهير يتحدث عن "عباقرة" كرة القدم.. ماذا عن ميسي والدون؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (MARCA)

خلال السنوات الـ10 الأخيرة، باتت المقارنة بين اللاعبين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي مثار جدل. ومؤخراً، ومن خلال دوري أبطال أوروبا، فإنّ المقارنة هذه برزت بقوّة من جديد، خصوصاً بعد الأداء الرائع الذي قدّمه نجم "يوفنتوس" رونالدو ونجم "برشلونة" ميسي.

وفي هذا الإطار، نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن المدرب الإيطالي فابيو كابيلو قوله أنّ "رونالدو لاعب استثنائي، لكن ميسي عبقري، مشيراً إلى أنّ "هناك 3 لاعبين عباقرة فقط في تاريخ كرة القدم، وهم بيليه ومارادونا وميسي".

وقال المدير الفني السابق لميلان وريال مدريد وروما ومنتخب إنجلترا ومنتخب روسيا: "يمكن لرونالدو أن يساعد فريقه في كل شيء، وقد نجح أن يصبح بطلاً لكنه ليس عبقرياً. أمّا ميسي عقبري ويذهب إلى ما هو أبعد، وقد قابلته لأول مرة عندما كان لا يتجاوز من العمر 16 عاماً، ولقد انبهرت بطريقة أدائه".

وفي جولةٍ على إنجازات النجمين خلال هذا الأسبوع، فإنّ رونالدو سجّل ثلاثية (هاتريك) في مرمى أتلتيكو مدريد، وقاد فريقه إلى التأهل للدور ربع النهائي "التشامبينزليغ". أمّا ميسي، فاستطاع مع فريقه التأهل إلى الدور نفسه بعد تسجيل انتصارٍ على ليون بـ5 أهداف مقابل هدف. وفي تلك المباراة، سجل ميسي هدفين، متصدراً بذلك قائمة هدافي البطولة الأوروبية الحالية.

(فابيو كابيلو - Marca)

مصدر الصورة: The Week UK

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