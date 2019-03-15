تشلسي يسحق "دينامو كييف" بخماسية نظيفة في اياب الأبطال!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (@ChelseaFC)

سحق تشيلسي الإنجليزي مستضيفه دينامو كييف الأوكراني بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما في العاصمة الأوكرانية في إياب الدور ثمن النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

وحجز تشيلسي مقعداً رسمياً في الدور ربع النهائي بعد فوزه الكاسح على دينامو كييف الأوكراني في مجموع المبارتين بثمانية أهداف كاملة.

ودخل تشيلسي المباراة سريعاً جداً، وفرض سيطرته على اللقاء ونجح بالضغط على دينامو كييف منذ الدقيقة الأولى من أجل منع حدوث أى مفاجآت.

وأنهى تشيلسي بهذا الهدف على أمل لعودة دينامو كييف، حيث سقط الأخير على ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة الإنجليزية لندن بثلاثية نظيفة لصالح البلوز الأسبوع الماضي.

وسجل الفرنسي أوليفيه جيرو هداف بطولة الدوري الأوروبي هدف تشيلسي الأول، بعد صناعة مميزة من الإنجليزي روبين لوفتس شيك في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول.

وواصل تشيلسي سيطرته على مجريات المباراة وضغطه على فريق دينامو كييف حتى بعد إحراز الهدف الأول المبكر عن طريق أوليفيه جيرو في الدقيقة الخامسة.

وفي الدقيقة 33 عاود أوليفيه جيرو تألقه وسجل هدف البلوز الثاني بعد صناعة مميزة من الظهير الأيسر الإسباني ماركوس ألونسو.

وقبل انتهاء الشوط الأول بلحظات قليلة، واصل الظهير الأيسر ماركوس ألونسو صانع الهدف الثاني تألقه مسجلاً الهدف الثالث من صناعة الشاب الصغير كالوم هودسون أودوى.

وفي الشوط الثاني سجل تشيلسي هدفين عن طريق أوليفيه جيرو الذي أكمل الهاتريك الخاص به قبل أن يسجل كالوم هودسون أودوى الهدف الخامس والأخير.

اقرأ أيضاً :

أرسنال يصعد لربع نهائي الدوري الأوروبي

قرعة دوري الأبطال.. من يحمل آمال العرب في ربع النهائي؟