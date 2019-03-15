بماذا علق ألبا مدافع برشلونة على عودة زيدان لتدريب الريال؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحيفة ماركا)

علق جوردي ألبا، مدافع نادي برشلونة، في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الأسبانية على عودة زين الدين زيدان لتدريب الريال وقال:“لقد تفاجأت بعودته، لن أخدعك، ليس طبيعياً أن يعود مدرب للنادي بعد رحيله بـ9 أشهر”.

وجاء في تصريحات ألبنا التي خصصها للحديث عن التقدير المفقود لناديه برشلونة في أسبانيا و وأكد أن الفريق الكتالوني لا يحظى بالتقدير الكافي، مشيراً في نفس السياق إلى أن آياكس أمستردام كان قوياً واستحق التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب ريال مدريد.

والتحق نادي برشلونة بركب المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بفوزه الساحق على ليون الفرنسي، بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جرت أطوارها على ملعب كامب نو.

وقال ألبا “في بعض المناطق في إسبانيا لا يقدرون ما يفعله برشلونة، لا أعتقد أنهم يفكرون في تقديرنا”.

وتابع: “أتحدث عن أولئك الذين نعرفهم بالفعل، هناك فرق سيئة وتريد إظهار برشلونة على أنه هو الفريق السيئ.. نحن لا نخفي الكثير من الأشياء هنا”.

وواصل: “لكن في ظل الموسم السيئ للمنافس ريال مدريد، سيقدرون ما نفعله، هذا رأيي، أنا أقول ذلك لأنني أشعر بأن هذا يحدث، وهذه الانتقادات تزيد من حماسنا في كل عام”.

وأضاف: “آياكس كان الأفضل واستحق التأهل.. لطالما قلت إنني لا أحب أن يفوز ريال مدريد بأي لقاء يلعبه، هذا هو الشعور الذي أملكه منذ أن كنت صغيراً”.

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