اليكم 5 مواقف تظهر براعة كريستيانو رونالد في دوري الأبطال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (bbc)

لم يكن تألق اللاعب الدولي كريستيانو رونالدو في مباراة فريقه الإيطالي يوفنتوس في مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، مفاجأ للمتابعين والمشاهدين. فقد تمكن رونالدو من مساعدة فريقه على تحقيق الفوز، حيث أحرز ثلاثة أهداف، منحت فريقه بطاقة التأهل إلى دور الثمانية، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب في مدريد بنتيجة 2-0 لصالح أصحاب الأرض.

ودون شك أنها ليست المرة الأولى التي يقدم فيها رونالدو، لاعب ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق، أداء استثنائيا في مباريات البطولة الأوروبية. فاليكم خمسة مواقف بارزة تظهر براعة رونالدو في دوري أبطال أوروبا.

أمام يوفنتوس في موسم 2017-2018

ربما يعد أجمل هدف سجله رونالدو عندما ارتقى في ملعب يوفنتوس وسدد كرة عالية بركلة خلفية نادرة خدعت الحارس جيانلويجي بوفون في مباراة الذهاب بالدور ربع النهائي من الموسم الماضي من البطولة. ونهض جمهور يوفنتوس إعجابا بهذا الهدف وصفق له مطولا. ولابد أن هذا الموقف كان له تأثير في انتقال رونالدو بعدها إلى يوفنتوس.

وخلال المباراة، سجل رونالدو هدفين في ليصبح أول لاعب يسجل في 10 مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا.

أمام يوفنتوس في موسم 2016-2017

سجل رونالدو هدفين في المباراة النهائية التي أُقيمت في كارديف ضد يوفنتوس، الذي أصبح يلعب في صفوفه حاليا. وكانت هذه المباراة النهائية الثالثة التي يسجل فيها. وقد انتهت جميع هذه المباريات بالفوز. وبهذا، تمكن رونالدو من تسجيل 10 أهداف في المباريات الخمس الأخيرة في تلك الدورة، بما فيها الثلاثيتان المذكورتان أعلاه.

أمام أتلتيكو مدريد في موسم 2016-2017

في المباراة التالية من دوري أبطال أوروبا، سجل رونالدو ثلاثية أخرى كانت السابعة له في مشواره مع مباريات النسخ المختلفة للبطولة.

وسجل جميع الأهداف من داخل منطقة الجزاء، ليقود ريال مدريد إلى فوز على غريمه أتلتيكو في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي.

أمام بايرن ميونيخ في موسم 2016-2017

في مباراة إياب دور ربع النهائي، فاز ريال مدريد بنتيجة 4-2. وسجل رونالدو ثلاثة أهداف، بينها هدفان في الوقت الإضافي، ليتأهل الفريق الإسباني إلى الدور نصف النهائي.

وأصبح بفضل الهدف الثالث، الذي أحرزه بتمريرة من مارسيلو، أول لاعب يسجل 100 هدف في منافسة دوري أبطال أوروبا.

أمام فولفسبورغ في موسم 2015-2016

دخل ريال مدريد مباراة إياب بالدور ربع النهائي أمام فولفسبورغ الألماني متأخرا بهدفين لصفر من مباراة الذهاب.

لكن رونالدو سجل هدفين في أول 18 دقيقة من المباراة، ليتعادل الفريقين في مجموع أهداف المباراتين. وفي الدقيقة 77 من المباراة، سدد رونالدو ضربة حرة سجل منها هدف التأهل لفريقه إلى دور نصف النهائي.

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