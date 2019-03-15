التاريخ ينتصر لبرشلونة.. وذكريات كامب نو سلاح سولشاير

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (محمود طه)

أوقعت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، فريق برشلونة الإسباني في مواجهة مانشستر يونايتد الإنكليزي.

وتحمل المواجهة ذكريات عديدة لجماهير الفريقين، خاصة وأن مبارياتهما سويًا في دوري الأبطال عادة ما تحمل طابع الإثارة والندية.

والتقى الفريقان في دوري الأبطال خلال 8 مباريات, وتفوق برشلونة خلال 3 مواجهات، واستطاع مانشستر يونايتد تحقيق الفوز خلال مباراة وحيدة، في حين حسم التعادل 3 مواجهات.

وسجل البلوغرانا 17 هدفًا خلال المواجهات الثمانية، في حين نجح الشياطين الحمر في تسجيل 10 أهداف فقط.

وستكون هذه المواجهة هي الصدام الأول بين الفريقين في دوري الأبطال منذ نهائي نسخة 2011، والتي حسمها البلوغرانا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب ويمبلي.

ورغم تحقيق برشلونة لتفوق صريح في مواجهاته أمام اليونايتد في المباريات النهائية، إلا أن الفريق الإنكليزي نجح في تحقيق الفوز خلال المناسبة الوحيدة التي جمعت الفريقين بنظام الذهاب والعودة في الأدوار الإقصائية، وكان ذلك في نسخة عام 2008 عندما تواجه الفريقان في نصف النهائي وتمكن مانشستر يونايتد من العبور بمجموع الذهاب والإياب بنتيجة 1-0.

ويحمل برشلونة ذكريات رائعة أمام الأندية الإنكليزية خلال الأعوام الأخيرة في دوري الأبطال، حيث يرجع آخر خروج له أمام أندية البريميرليغ إلى عام 2012 عندما نجح فريق تشيلسي في إقصائه من نصف النهائي.

كما أن هذه المواجهة ستكون الثالثة للبلوغرانا أمام الأندية الإنكليزية في ربع نهائي الأبطال، كانت الأولى في موسم 99-2000 وتفوق الفريق الكتالوني أمام البلوز تشيلسي، والمواجهة الثانية كانت أمام آرسنال في موسم 2009-2010 وكان التأهل من نصيب الكتلان أيضًا.

وعلى النقيض، يعاني مانشستر يونايتد أمام الأندية الإسبانية، حيث حقق الفوز خلال مباراتين فقط من آخر 15 مواجهة أمام فرق الليغا.

نجم برشلونة ليونيل ميسي يحمل سجلًا رائعًا أمام الأندية الإنكليزية، حيث نجح في هز شباكها بـ22 هدف في دوري الأبطال.

أما النرويجي أولي غونار سولشاير مدرب الشياطين الحمر، فسيخوض أول مباراة له كلاعب أو مدرب على ملعب كامب نو، منذ آخر زيارة له للملعب في نهائي نسخة عام 1999 من دوري الأبطال، والذي سجل خلاله هدفًا تاريخيًا في الوقت القاتل في شباك بايرن ميونخ الألماني ليتوج مانشستر يونايتد باللقب حينها.

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