أياكس ويوفنتوس.. تتويج البيانكونيري الأخير ورقم سلبي لأليغري

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (محمود طه)

أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت اليوم الجمعة، عن مواجهة بين فريق يوفنتوس الإيطالي، وأياكس أمستردام الهولندي.

مباراة تأتي بذكريات حقبة التسعينيات عندما كان الفريقان في صدارة المتنافسين على التاج الأوروبي، وهي الفترة التي شهدت مواجهات لا تُنسى بينهما.

وتقابل الفريقان خلال 5 مواجهات في دوري الأبطال، وحقق البيانكونيري خلالها تفوقًا صريحًا بأربعة انتصارات مقابل تعادل وحيد، في حين فشل الفريق الهولندي في تحقيق أي فوز.

هذا ونجح يوفنتوس في زيارة شباك أياكس بتسعة أهداف، وسجل الفريق الهولندي 3 أهداف فقط، خلال المواجهات الخمسة.

وتعد هذه المواجهة هي الأولى بين الفريقين في الأدوار الإقصائية للبطولة منذ آخر صدام بينهما في نصف نهائي موسم 1996-1997، والتي حسمها يوفنتوس بنتيجة 6-2 في مجموع الذهاب والإياب.

كما يتفائل عشاق البيانكونيري بذكر فريق أياكس أمستردام، حيث كان تتويج السيدة العجوز الأخير بدوري الأبطال أمام الفريق الهولندي في نهائي عام 1996، والذي انتهى لمصلحة يوفنتوس بركلات الترجيح على ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما، بعد التعادل بهدف لمثله خلال الوقت الأصلي للمباراة.

وفي موسم 2004-2005 تواجه الفريقان في دور المجموعات، وحقق يوفنتوس الفوز ذهابًا وإيابًا بهدف نظيف.

أما النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فقد نجح في تسجيل 7 أهداف في شباك أياكس أمستردام خلال مواجهاته السابقة أمام الفريق الهولندي في دوري الأبطال.

في حين فشل المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليغري المدير الفني ليوفنتوس في تحقيق أي فوز أمام أياكس في دوري الأبطال خلال 4 مواجهات سابقة، حيث خسر مباراة وتعادل في 3 مواجهات، وذلك عندما كان يقود فريق ميلان.

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