لأول مرة منذ الـ2009.. 4 فرق انكليزية في نهائيات اوروبا!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( فيفا )

لأول مرة منذ عشر سنوات، صعدت أربع أندية انجليزية إلى النهائيات في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد تأهل ليفربول على حساب بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 3-1 في مباراة يوم أمس الأربعاء .

وسبق ليفربول بالتأهل كل من مانشستر يونايتد، وتوتنهام، ومانشستر سيتي.وهي المرة الأولى منذ موسم 2008-2009، يتأهل فيها 4 فرق انجليزية عندما تأهلت لهذا الدور أندية ليفربول ومانشستر يونايتد وتشيلسي وأرسنال.

من جانبه عبر الإسباني بيب جوارديولا عن سعادته من تألق الفرق الإنجليزية هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا لكسر الهيمنة الإسبانية في السنوات الأخيرة .

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