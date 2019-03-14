رسميًا: ريال مدريد يُعلن عن أولى صفقات زيدان

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني إتمامه لأولى صفقاته الصيفية بعد عودة الفرنسي زين الدين زيدان لقيادة الفريق.

وقال النادي في بيان له أنه توصل لاتفاق رسمي مع نادي بورتو البرتغالي، يقضي بانتقال المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو إلى صفوف الميرنغي لمدة 6 مواسم، بداية من الموسم المقبل وحتى شهر يونيو من عام 2025.

ولم يعلن النادي الملكي عن قيمة الصفقة، ولكن أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أنها تبلغ حوالي 50 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي للاعب.

وكان اللاعب البرازيلي الذي يبلغ من العمر 21 عامًا، قد انضم الصيف الماضي إلى صفوف بورتو البرتغالي قادمًا من فريق ساو باولو البرازيلي، وقدم أداءً مميزًا جعله محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية.

وشارك ميليتاو الذي يلعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن، خلال 20 مباراة في الدوري البرتغالي، إضافة إلى 7 مباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

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