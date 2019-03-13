مواجهة نارية بين بايرن ميونخ وليفربول الليلة.. لمن الغلبة؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يحل ليفربول الإنجليزي ضيفاً ثقيلاً على بايرن ميونخ الألماني، مساء اليوم، بملعب "أليانز أرينا" بمدينة "ميونخ"، الألمانية، في "إياب" ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيكون النادي الإنجليزي بحاجة للتعادل الإيجابي أو الفوز بأي نتيجة من أجل بلوغ الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا ، على عكس بايرن ميونخ الذي لا يحتاج فقط للفوز لكي يحصل على ورقة العبور إلى الدور التالي.

ودون شك أن بايرن ميونخ سيحاول الوصول إلى الدور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا للموسم الثامن على التوالي ، مع الإشارة بأن آخر مرة خرج بها من الدور ثمن النهائي كانت في موسم 2010-2011 على يد إنتر ميلان الإيطالي.

وفي السياق عينه، فقد فشل بايرن ميونخ فقط في الوصول إلى المرمى في مناسبة واحدة فقط في آخر 26 مباراة على ملعب أليانز آرينا في دوري أبطال أوروبا ، وذلك ضد أشبيلية في الدور ربع النهائي من الموسم الماضي.

يُذكر أن نسبة الأندية التي تعادلت سلبياً دون أهداف خارج ميدانها في الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا ثم تمكنت من العبور إلى الدور ربع النهائي تبلغ نسبتها (68) بالمئة من وذلك في (21) مناسبة من أصل (31) حالة سابقة.

مصدر الصورة: arab48

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