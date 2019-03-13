مانشستر سيتي يدك شباك شالكة بسباعية نظيفة

اخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

بلغ مانشستر سيتي الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا بعد تغلبه بسبعة اهداف مقابل لاشيء على فريق شالكة الألماني في المباراة التي جمعت بينهما، مساء الثلاثاء، في إياب ثمن نهائي البطولة، ليكرر انتصاره في الذهاب 3-2.

وسجل أهداف مانشستر سيتي كل من سيرجيو أجويرو (35 من ركلة جزاء و38) وليروي ساني (42) ورحيم سترلينج (56) وبرناردو سيلفا (71) وفيل فودين (78) وجابريال جيسوس (84).

وكان لقاء الذهاب في جيلسينكيرشن قد انتهى بفوز مانشستر سيتي 3-2، ليتأهل العملاق الإنجليزي بمجموع اللقاءين (10-2).

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