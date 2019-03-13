الانتقادات تُلاحق الحارس الألماني لوريس كاريوس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (DW)



بعدما تسبب في خسارة ليفربول لدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد (1-3) في السنة الماضية، قرر الحارس الألماني لوريس كاريوس خوض تجربة كروية جديدة مع فريق بشكتاش التركي.

إلا أن الحارس الألماني الذي انتقل بداية الموسم الكروي الحالي على سبيل الإعارة ما زال يُعاني من الانتقادات الكبيرة التي توجه اليه. ففي مباراة بشكتاش الأخيرة نهاية الأسبوع الماضي أمام قونيه سبور (3-2)، تلقت شباك كاريوس أهدافاً أثارت حيرة مدرب الفريق، وفتحت النقاش من جديد عن مستقبل الحارس الألماني مع فريقه التركي.

وأوضح موقع صحيفة "ذا صن" البريطانية أن شينول غونيتش، مدرب بشكتاش عاتب كاريوس، بسبب الطريقة التي اهتزت بها شباكه في مباراة الفريق الأخيرة. وأضاف أن غونيتش يرى أن هناك مشكلة ما مع الحارس الألماني.

وقال شينول غونيتش إن كاريوس يفتقد إلى الحماس والحافز فوق المستطيل الأخضر، فضلاً عن عدم اندماجه مع الفريق. وأردف :" لقد كان (كاريوس) منذ البداية هكذا، إنه لا يشعر حقاً بأنه جزء من الفريق. إنه أمر لم ننجح في التعامل معه، وأنا أتحمل بالطبع المسؤولية جزئيا عن ذلك". وتابع غونيتش "إنه أيضاً غير محظوظ. ورغم أنه موهوب إلاّ أنه لم ينجح (في فرض نفسه بالفريق). لدينا مشكلة".

مصدر الصور: aawsat

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