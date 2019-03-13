الإتحاد الأوروبي يفتح تحقيقًا عاجلًا مع نيمار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحقيقًا بشأن ما نشره النجم البرازيلي نيمار مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد خسارة فريقه أمام مانشستر يونايتد في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وكان اللاعب البرازيلي قد نشر عبارات مسيئة عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، نالت من حكام الفيديو في المباراة بسبب إحتسابهم ركلة جزاء لمصلحة الشياطين الحمر، حيث وصفهم نيمار بأنهم لا يفهمون شيئًا في كرة القدم.

ونشر اللاعب صورة عبر حسابه الرسمي على انستغرام لزميله برسنيل كيمبيمبي توضح اللقطة التي احتسبها الحكم ركلة جزاء لمصلحة مانشستر يونايتد بعد اللجوء لتقنية الفيديو، ليسجل منها ماركوس راشفورد هدف التأهل للشياطين الحمر في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

وكتب نيمار على الصورة: "من العار أن يضعوا 4 أفراد لا يفهمون شيئا في كرة القدم لمتابعة الإعادة بالتصوير البطيء أمام الشاشات".

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان له عبر موقعه الرسمي أنه فتح تحقيقًا بشأن تصريحات نيمار، وهو ما قد يعرض اللاعب لإجراء عقابي.

وكان باريس سان جيرمان قد ودع بطولة دوري أبطال أوروبا بعد خسارته بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد أمام مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي، وغاب نيمار عن المباراة وتابعها من مدرجات ملعب حديقة الأمراء نظرًا لمعاناته من الإصابة.

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