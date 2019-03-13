إيقاف لاعب كرة قدم أردني 6 سنوات.. والسبب! (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

لم يمر التصرف الغريب الذي قام به لاعب نادي الفيصلي الأردني عدي زهران بعد انتهاء مباراة القطبين الفيصلي والوحدات الخميس الماضي ضمن الدوري المحلي مرور الكرام، فقد اتخذت اللجنة التأديبية المنبثقة عن الاتحاد الأردني لكرة القدم عقوبة الإيقاف 6 سنوات بحقه.

وفي التفاصيل، فقد قام زهران (28 عاما) بخلع سرواله أمام جماهير الفيصلي احتفالا بفوز فريقه 2-1، وهو تصرف اعتبرته اللجنة التأديبية خارج عن نطاق المألوف. لذا قامت بانزال العقوبة الأكبر في تاريخ كرة القدم الأردنية بحقه.

وأشار الاتحاد الأردني في بيان رسمي إلى "حرمان لاعب نادي الفيصلي عدي زهران من المشاركة في أي أنشطة متعلقة بكرة القدم (6) سنوات اعتبارا من تاريخ صدور العقوبة عملا بأحكام المواد (8/2/6، 176)".

يُشار الى أن إدارة النادي الفيصلي أعلنت الجمعة الماضي عن عقوبة بحق اللاعب نفسه بإيقافه لمدة شهر وحرمانه من راتب 3 شهور إضافة لمكافأة الفوز على الوحدات.

مصدر الصورة: emaratalyoum

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