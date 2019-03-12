هل يكون ديشان خليفة أليجري في قيادة يوفنتس؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (goal)

برز ديديه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا، كأحد المرشحين لخلافة ماسيميليانو أليجري لقيادة يوفنتوس الموسم القادم. وذلك بعد الأجواء السلبية المحيطة بالنادي، خصوصاً في الأسابيع الأخيرة بسبب الخلافات المستمرة مع بعض اللاعبين وإدارة النادي.

إمكانية خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا، بعد خسارة ذهاب دور الـ16 أمام أتلتيكو مدريد، أحد أهم العوامل للرحيل المتوقع للمدرب الإيطالي.

وسبق لديشان أن لعب ليوفنتوس من قبل، وفاز معه بدوري أبطال أوروبا في 1996، صاحب الـ50 عاماً يمتلك العديد من الإنجازات في رصيده، أهمها الفوز بكأس العالم مع فرنسا العام الماضي. وحاز أيضاً على لقب الدوري الفرنسي مع مارسيليا في 2010 قبل انتقاله في وقت لاحق للديوك.

وفي حالة فشل المفاوضات مع ديشان، قد يلجأ يوفي إلى مدربه الأسبق أنطونيو كونتي، حيث لم يعمل بأي نادي منذ رحيله عن تشيلسي.

مصدر الصورة: elsport

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