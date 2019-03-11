4 أندية أوروبية تتنافس على تحقيق الثلاثية.. فمن سيفوز؟

... في نهائي دوري الأبطال .. انريكي يبحث عن التاريخ واليجري يتمنى مساندة الحظ يشهد ملعب برلين الليلة نهائي دوري ابطال اوروبا بين يوفنتوس الايطالي وبرشلونة الاسباني، في مباراة يهدف كل طرف فيها عن التتويج.

... عاد ميسي إلى مستواه.. فعاد برشلونة لمنصات التتويج في نهاية الموسم الماضي، ومع الانخفاض الواضح في مستوى النجم الارجنتيني ليونيل ميسي، والذي واكبه خروج برشلونة خالي الوفاض من جميع البطولات، شكك الكثيرون في امكانية عودة البرغوث الارجنتيني لسابق عهده كنجم يصنع الفارق لصالح الفريق الكتالوني، ويضعه على منصات التتويج.

... كين يصل للهدف رقم 200 في مسيرته أحرز هاري كين قائدُ منتخب إنجلترا الهدف مئتان في مسيرته، لكن هزيمةَ فريقهِ توتنهام هوتسبير ألقت بظلالها على إنجازه بعدما فرط في تقدمهِ في مباراةٍ

... السيلفي ممنوع.. هذه شروط الأرجنتين للعب ميسي ضد المغرب! الجماهير المغربية تتنظر بشوق الـمباراة الودية المرتبقة التي ستجمع منتخب بلادهم بالمنتخب الأرجنتيني ، لكن ما لا يعلمه كثيرون ، هو أن هذه المباراة لها شروط غريبة!