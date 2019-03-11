4 أندية أوروبية تتنافس على تحقيق الثلاثية.. فمن سيفوز؟
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
ثمة فرضة تاريخية لأربعة أندية من التتويج بالثلاثية التاريخية المكونة من دوري أبطال أوروبا، الدوري المحلي و الكأس، وذلك خلال منافسات الموسم الحالى 2018/2019.
وقدمت 4 أندية مستويات فنية رائعة هذا الموسم بالتوازي بين الثلاث بطولات محليا فى الدوري والكأس وكذلك على المستوى الأوروبي. فهذه الفرق ما زالت تواصل مشوارها في مسابقة تشامبيونزليج، لتصبح أمام فرصة تاريخية لتحقيق الإنجاز الكبير بحصد الثلاثية.
أياكس (هولندا)
دورى أبطال أوروبا: تأهل للدور ربع النهائي بإقصاء ريال مدريد حامل اللقب اخر 3 مواسم
الدوري: يحتل المركز الثانى بفارق 5 نقاط خلف ايندهوفن
الكأس: يخوض النهائى ضد فيلم تو تيلبورج فى 5 مايو القادم
برشلونة (إسبانيا)
دوري أبطال أوروبا: يشارك فى دور الستة عشر وينتظر مواجهة الإياب ضد ليون فى 13 مارس
الدوري: يغرد بالصدارة بفارق 7 نقاط عن الوصيف أتلتيكو مدريد
الكأس: يخوض النهائي ضد فالنسيا فى 25 مايو القادم
مانشستر سيتي (انجلترا)
دوري أبطال أوروبا: يشارك فى دور الستة عشر وينتظر مواجهة الإياب ضد شالكه فى 12 مارس
الدوري: يتصدر الترتيب متفوقا على ليفربول بفارق نقطة واحدة
كأس: يخوض ربع النهائي ضد سوانسي سيتي فى 16 مارس الجارى
كأس رابطة المحترفين: فاز باللقب هذا الموسم على حساب تشيلسى
بايرن ميونيخ (ألمانيا)
دوري أبطال أوروبا: يشارك فى دور الستة عشر وينتظر مواجهة الإياب ضد ليفربول فى 13 مارس
الدوري: يحتل المركز الثانى بفارق الأهداف فقط خلف دورتموند
الكأس: يخوض ربع النهائي ضد فريق هايدنهايم فى 3 أبريل المقبل
مصدر الصورة: akhbaralaan
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