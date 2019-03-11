هذه قائمة لاعبي أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن المدير الفني لنادى أتلتيكو مدريد الإسباني دييجو سيميوني قائمة اللاعبين الذين سيخوضون المواجهة ضد يوفنتوس الإيطالي، والتي ستقام على ملعب "أليانز أرينا" بمدينة "تورينو" الإيطالية، فى "إياب" ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

والقائمة هي: أدان، أوبلاك، أليكس فى حراسة المرمى، جودين، أرياس، سافيتش، خوانفران، خيمينيز، مونتيرو، كوكى، ساؤول، توماس ليمار، فيتولو، ميكيل كارو، خواكين، جريزمان، كالينيتش، كوريا، موراتا.

وكانت مباراة الذهاب بين أتلتيكو مدريد ويوفنتوس التي أقيمت في ملعب "واندا متروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية "مدريد"، إنتهت بفوز أتلتيكو مدريد بهدفين دون مقابل.

لذا يحتاج يوفنتوس لتحقيق الفوز بثلاثية نظيفة من أجل مواصلة المشوار في مسابقة دوري ابطال اوروبا، فيما يكفى أتلتيكو مدريد التعادل، سواء السلبي أو الإيجابي بأي نتيجة، وكذلك الهزيمة بهدف دون مقابل للعبور إلى الدور ربع النهائي من منافسات البطولة.

مصدر الصور: onaeg

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