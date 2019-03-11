نهاية مأساوية لبطلة سباق الدراجات الاولمبية.. ماذا حصل؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عثرت السلطات الأمريكية في ولاية كاليفورنيا على بطلة سباق الدراجات الأولمبية الأمريكية كيلي كاتلين (23 عاماً)، جثة هامدة في منزلها. وأوضحت وكالة "بلومبيرغ" أنّ "كاتلين توفيت يوم الجمعة"، فيما لم تفصح السلطات الأمنية عن أي معلومات تتعلق بسبب الوفاة.

وفي السياق، صرّح والد البطلة لمجلّة "فيلو نيوز" أنّه "يعتقد أن ابنته قد أقدمت على الإنتحار".

إلى ذلك، أعلن الإتحاد الأمريكي للدراجات عن وفاة كاتلين التي ساعدت الفريق الأمريكي على الفوز بفضية سباق المطاردة لفرق السيدات في أولمبياد ريو 2016.

وفي بيان، قال روب ديمارتيني، رئيس الاتحاد: "لقد عانت أوساط رياضة الدراجات في أمريكا من خسارة فادحة برحيل كيلي كاتلين". وأضاف: "كانت كيلي أكثر من رياضية بالنسبة لنا وستظل دوماً جزءاً من عائلة الدراجات في الولايات المتحدة".

مصدر الصورة: MSN

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