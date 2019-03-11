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ليكيب: زيدان يعود لقيادة ريال مدريد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحيفة ليكيب)

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في نبأ عاجل عبر موقعها الإلكتروني، أن نادي ريال مدريد الإسباني سوف يعلن اليوم عن تعيين زين الدين زيدان مديرًا فنيًا للفريق.

وأكدت الصحيفة أن إدارة الميرنغي قد استقرت في إجتماعها الطارئ اليوم على إقالة مدرب الفريق الحالي سانتياغو سولاري، وتعيين زيدان بدلًا منه، بعد سلسلة النتائج الكارثية للفريق تحت قيادة المدرب الأرجنتيني.

وكانت تقارير صحفية إسبانية قد أشارت صباح اليوم إلى اعتذار زيدان عن العودة إلى ريال مدريد، ولكن يبدو وأن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي قد نجح في إقناعه.

ومن جانبها أكدت صحيفة "آس" الإسبانية نقلًا عن قناة شيرينجيتو، أن الإتفاق بين زيدان وإدارة النادي الملكي قد تم بالفعل، على أن يكون الإعلان الرسمي مساء اليوم.


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