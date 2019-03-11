صفعة جديدة لبيريز.. زيدان يرفض العودة لريال مدريد

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (صحيفة إلباييس)

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن حقيقة رغبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في العودة إلى مقعد الإدارة الفنية لفريق ريال مدريد الإسباني.

صحيفة ”إلباييس“ الإسبانية أشارت في تقرير لها أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي قد تواصل مع زيدان عن طريق أحد موظفي النادي لاستطلاع رأيه في العودة، ولكن جاء الرد بعدم رغبة المدرب الفرنسي في خوض تلك التجربة في الوقت الحالي.

ويعد بيريز أحد أكبر المتحمسين في قلعة سانتياغو بيرنابيو لفكرة عودة زيدان، ولكن جاء رد زيدان ليغتال أحلامه في مهدها، حيث أكد المدرب الفرنسي أنه لا يفكر في تولي تدريب أي فريق خلال ما تبقى من الموسم الحالي، وأنه سيبدأ دراسة العروض المقدمة له في شهر يونيو المقبل الإختيار أنسبها، وفقًا للصحيفة الإسبانية.

ويتصدر زيدان قائمة أولويات عدد من الأندية الأوروبية، وارتبط إسمه بشدة بتدريب يوفنتوس الإيطالي خلال الأيام الماضية، إضافة إلى إحتمالية عودته لقيادة ريال مدريد، كما ربطت بعض التقارير بينه وبين إدارة البلوز تشيلسي أيضًا.

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