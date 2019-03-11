سيرينا وليامز تنسحب من إنديان ويلز.. والسبب مرض فيروسي!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (euronews)

أعلنت اللاعبة الأمريكي سيرينا وليامز، يوم أمس الأحد، إنسحابها من بطولة إنديان ويلز المفتوحة للتنس (كرة المضرب)، وذلك بسبب تأخرها أمام الإسبانية غاربين موجوروزا 6-3 و1- صفر.

وفي التفاصيل، فإنّ "وليامز (37 عاماً) تقدّمت بنتيجة 3 - 0 على الإسبانية موجوروزا في المجموعة الأولى، قبل أن تخسر الأشواط الـ7 التالية. وبعد نهاية الشوط الأول في المجموعة الثانية ضمن المباراة، جلست وليامز على مقعدها، وكان التعب واضحاً عليها. وبعد نقاش مع المشرفة على اللقاء دونا كيلسو، عمدت وليامز إلى الإعلان عن انسحابها من المباراة".

وتحتل وليامز المركز الـ10 في التصنيف العالمي، وكانت أنجبت طفلتها الأولى في العام 2017، وقد عادت إلى الملعب العام الماضي.

إلى ذلك، كشف مسؤولو البطولة أن "المصنفة الأولى على العالم سابقاً تعاني من مرض فيروسي". الأمرُ هذا أكدته وليامز لاحقاً، حيث أوضحت أنها "كانت تشعر بالمرض قبل مباراتها في الدور الثالث ضد موجوروزا".

وقالت في بيان: "قبل المباراة لم أشعر بأنني على ما يرام ثم أصبحت الأمور أسوأ في كل ثانية، شعرت بدوار شديد وإرهاق عنيف".

وأضافت "توحي النتيجة بأنني ربما بدأت جيداً، لكني لم أشعر بأنني على ما يرام من الناحية البدنية. سأركز على تحسن حالتي والاستعداد للعب في ميامي".

مصدر الصورة: BBC

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