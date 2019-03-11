أليغري يوجه ضربة قاصمة لجماهير يوفنتوس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قام ماسيميليانو أليغري، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، بتوجيه ضربة قاصمة لأحلام جماهير البيانكونيري قبل المعركة المرتقبة أمام أتلتيكو مدريد في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وكان المدرب الإيطالي قد أدلى بتصريحات وصفها البعض بالإنهزامية، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة يوفنتوس وأودينيزي في الدوري الإيطالي، عندما سأله أحد الصحفيين عن استعدادات الفريق لمواجهة أتلتيكو مدريد.

وجاء رد أليغري غريبًا حيث قال: ”سنبذل قصارى جهدنا في المباراة، فإذا نجحنا في الفوز والتأهل فهذا أمر رائع، أما في حالة خروجنا من البطولة فلن أعتبر هذا فشلًا“.

وأضاف أليغري: ”أذكر عند وصولي هنا في موسمي الأول، كنتم ترتجفون عندما نواجه فريق مثل مالمو في دور المجموعات، والآن أصبح دوري الأبطال هو الحلم الأول لجماهير الفريق“.

وأثارت تصريحات أليغري جدلًا كبيرًا بين جماهير يوفنتوس على مواقع التواصل الإجتماعي، وعبر معظمهم عن رفضهم لها خاصة وأن الفريق يحتاج لدفعة معنوية كبيرة من أجل تجاوز هزيمة مباراة الذهاب والعودة في النتيجة من أجل التأهل.

هذا ويتعرض أليغري لإنتقادات حادة هذا الموسم رغم صدارته للدوري المحلي، حيث خرج الفريق من بطولة كأس إيطاليا بخسارته أمام آتالانتا بثلاثية نظيفة، واقترب من وداع دوري الأبطال بسقوطه بهدفين نظيفين أمام أتلتيكو مدريد في مباراة الذهاب.

وانتشرت تقارير عدة في الفترة الأخيرة تربط بين السيدة العجوز والمدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي يعد أبرز المرشحين لخلافة أليغري في حالة رحيله عن تورينو.

وكانت جماهير البيانكونيري تحلم بالتتويج بلقب دوري الأبطال الذي استعصى على فريقها منذ عام ١٩٩٦، خاصة بعد أن صارت تشكيلة الفريق مدججة بالنجوم، ويأتي على رأسهم كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي للبطولة.

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