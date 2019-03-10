مبابي يحسم أمر انتقاله إلى ريال مدريد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

رد النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان على أنباء رحيله عن فريقه متجهًا إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

وقال مبابي في تصريحات لبرنامج ”تيليفوت“ بقناة تي إف 1 الفرنسية: ”نعيش صدمة كبيرة مما حدث أمام مانشستر يونايتد، لقد بذلنا مجهودًا كبيرًا من أجل الوصول إلى تلك المرحلة، لقد كان دوري الأبطال هدفنا“.

وأضاف اللاعب: ”نريد إنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة، ثم علينا التفكير فيما هو قادم".

وعن سؤاله عن الشائعات التي تتردد حول مستقبله في باريس، قال اللاعب: ”سأكون هنا في الموسم المقبل بلا أي شك، وهذا أمر مؤكد، تركيزي الآن ينصب على العمل بكل جهدي مع زملائي في الفريق ولا أفكر في الرحيل“.

وازدادت التكهنات بشأن مستقبل اللاعب الشاب المتوج بلقب كأس العالم الصيف الماضي، خاصة بعد إخفاق فريقه الباريسي في دوري أبطال أوروبا وسقوطه على أرضه أمام مانشستر يونايتد الإنكليزي، وهو ما رجح إحتمالية انتقاله إلى صفوف ريال مدريد الذي يبحث بدوره عن قائد هجومي يعوض رحيل كريستيانو رونالدو إلى صفوف يوفنتوس.

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