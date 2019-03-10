كوتينيو من برشلونة إلى الدوري الإنكليزي بـ100 مليون يورو

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كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنّ "النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، يستعدّ لمغادرة فريق برشلونة للعودة إلى الدوري الإنجليزي".

ولفتت الصحيفة إلى أنّ "كوتينيو يعرف أنّ عودته إلى ليفربول صعبة جداً، لكنّه يسعى للإنضمام إلى فريق مانشستر يونايتد في صفقة قياسية قد تصل إلى 100 مليون يورو".

ووفقاً للصحيفة، فإنّ "كوتينيو تحدّث مع عددٍ من لاعبي مانشستر يونايتد، وأبلغهم برغبته في الإنتقال إلى صفوف ناديهم، إذ يعتبر أنّ الدوري الإنجليزي هو المكان الذي يوائم إمكانياته، وهو يعلم أيضاً أنه من الصعب ارتداء قميص ليفربول مجدداً".

وأوضحت "ديلي ميل" أنّ "كوتينيو يحظى أيضاً باهتمام باريس سان جيرمان، وهو كان عاش موسماً صعباً مع برشلونة، حيث تراجع مستواه بشكلٍ ملفت".

مصدر الصورة: koora.com

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