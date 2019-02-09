برشلونة يؤكد غياب نجم خط الوسط لمدة شهر عن الملاعب

أخبار الآن | برشلونة - إسبانيا (صحف)

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة من خلال موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت عن مدى الإصابة التي تعرض لها اللاعب آرتور ميلو خلال المباراة الأخيرة ضد ريال مدريد.

وأكد النادي الكتلوني في بيان رسمي أن اللاعب الدولي البرازيلي يعاني من إصابة في عضلة ذات الرأسين الفخذية للساق اليسرى ، الأمر الذي سيضطره للغياب عن الملاعب بين ثلاثة وأربعة أسابيع.

وتعتبر خسارة آرتور بمثابة انتكاسة كبيرة بالنسبة للمدرب إرنستو فالفيردي ، بسبب غيابه عن مباريات ضد ريال مدريد في إياب الدور نصف النهائي من كأس إسبانيا وكلاسيكو الدوري الإسباني في بداية مارس.

وبالإضافة إلى ذلك ، سيغيب لاعب خط الوسط البرازيلي عن مباراة الذهاب من الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ضد أولمبيك ليون الفرنسي ، وعدد من المباريات في بطولة الدوري الإسباني.

تجدر الإشارة إلى أن برشلونة سيخوض يوم الأحد مباراة صعبة خارج ميدانه أمام أتلتيك بلباو على ملعب سان ماميس في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني ، والتي قد تشهد عودة عثمان ديمبيلي من الإصابة.

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