تقديم مدرب منتخب المكسيك الجديد مارتينو

أخبار الآن - لوس أنجلوس - الولايات المتحدة ( وكالات )



قدم الاتحاد المكسيكي لكرة القدم مدرب المنتخب الوطني الجديد تاتا مارتينو في مؤتمر صحفي عقد يوم الخميس بمدينة لوس انجليس .

المدرب الارجنتيني المعروف تم الاعلان عنه لتولي الاشراف على منتخب المكسيك بداية شهر يناير الماضي بعد ان انتهى من عقده الذي امتد لمدة عامين مع فريق اتلانتا يونايتد بطل الدوري الاميركي .



وكان مارتينو في السابق قد درب منتخبي الارجنتين وبارغواي بالاضافة لعدد من الاندية اشهرها برشلونة لمدة موسم واحد .

وسيخوض منتخب المكسيك مباراتين وديتين شهر مارس في الولايات المتحدة امام منتخبي تشيلي وباراغواي استعدادا لمسابقة الكاس الذهبية .





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