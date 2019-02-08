انتخاب رئيس جديد للإتحاد الأوروبي لكرة القدم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعيد إنتخاب ألكسندر تشيفرين بالتزكية رئيسا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لأربع سنوات جديدة، وذلك في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد القاري في روما.

وتعهد تشيفرين بإجرء "إصلاحات شاملة" لمسابقات الأندية الأوروبية، لكنه نفى مجددا وجود خطط لإقامة دوري سوبر أوروبي على جدول أعماله.

وقال رئيس "اليويفا" إن الشكل الجديد للبطولات الذي سيظهر اعتبارا من 2024، سيضيف "بعدا جديدا" لكرة القدم في أوروبا.

وشدد تشيفرين على أن البطولات ستكون مفتوحة لكل الأندية، وأن الفرق ستتأهل من خلال النتائج وليس من خلال بطاقات الدعوة، دون عرض تفاصيل.

وأشار رئيس الاتحاد القاري للعبة إلى أن أندية أوروبية كبرى كانت تخطط قبل انتخابه في 2016 لإقامة بطولة منفصلة، لكنها تراجعت عقب مناقشات "صريحة ومباشرة" بين الاتحاد الأوروبي والأندية.

وقال إن دوري السوبر الأوروبي لن يعرف طريقه للنور طالما استمر في منصبه رئيسا للاتحاد القاري، وكذلك ما بقي أندريا أنيلي رئيسا لرابطة الأندية الأوروبية.



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