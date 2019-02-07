مانشستر سيتي يتصدر الدوري الأنجليزي

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

انتزع مانشستر سيتي صدارة الدوري الانجليزي من ليفربول بعد فوزه الثمين على مضيفه إيفرتون 2-0، الأربعاء، على ملعب "غوديسون بارك" في ليفربول في مباراة مقدمة من المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويدين مانشستر سيتي بفوزه إلى قطب دفاعه الفرنسي، أيميريك لابورت، والبديل البرازيلي، غابريال جيزوس، اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، والسابعة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من الثاني.

وهو الفوز الثاني تواليا لمانشستر سيتي والـ20 هذا الموسم فرفع رصيده إلى 62 نقطة وانتزع الصدارة بفارق الأهداف من ليفربول الذي لعب مباراة أقل.

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