ضحايا بالجملة في الدوري الإنجليزي

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة (لوتس الزغبي)

انتشال جثة من طائرة "نجم البريميرليغ"

في أخر التطورات حول حادثة اللاعب ايمليانو سالا تمكنت فرق الإنقاذ البريطانية من انتشال جثة من داخل حطام الطائرة، التي سقطت في البحر قبل أكثر من أسبوعين، وعلى متنها لاعب كارديف سيتي والطيار.

وقال محققون في حوادث الطيران إن الجثة التي تم انتشالها لم يتم تحديد هويتها بعد، ولم تعرف ما إذا كانت تعود إلى اللاعب أم إلى قائد الطائرة ديفيد ابوتسون.

وقال متحدث باسم فريق التحقيق بالحادثة إن الجثة التي تم العثور عليها نقلت إلى الطب الشرعي في إحدى مستشفيات جزيرة بورتلاند جنوبي إنجلترا

وأعاق الطقس السيئ الجهود المبذولة لاستعادة الطائرة، التي لا تزال على عمق تحت 67 مترا تحت الماء، وعلى بعد 21 ميلا قبالة ساحل غيرنسي في القناة الإنجليزية..

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صلاح "آخر ضحايا" العنصرية في البريميرليغ

يبدو أن العنصرية باتت جزءا لا يتجزأ من المشهد الكروي الإنجليزي، حيث كثرت مؤخرا الإهانات من المدرجات التي تطال اللاعبين، وفقا لصحيفة ذي صن الإنجليزية.

وآخر الإهانات العنصرية كانت من نصيب لاعب المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح خلال مباراة فريقه أمام وست هام يونايتد على ملعب الأخير في لندن.

فقد ظهرت لقطات فيديو من المدرجات وفيها صوت أحد المشجعين، الذي لم يظهر في اللقطات، وهو يكيل الإهانات العنصرية، ذات الطابع الديني ضد صلاح، البالغ من العمر 26 عاما.

وكان صلاح اقترب من المدرجات لتسديد ركلة ركنية، فسارع المشجع، الذي يعتقد أنه من مشجعي الفريق المضيف لإهانة اللاعب المصري، قبل أن ينفذ الركلة الركنية في المباراة التي أقيمت الاثنين، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل من الفريقين.

وتحقق الشرطة والجهات المعنية في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في الحادث، الذي يعد الأخير في سلسلة الإهانات العنصرية في الملاعب هذا الموسم.

وكان مشجع لفريق توتنهام هوتسبر قد منع من حضور مباريات الفريق مدى الحياة بعد أن ألقى قشرة موز باتجاه لاعب أرسنال بيير-إيمريك أوباميانغ خلال مباراة على ملعب الإمارات.

وخلال مباراة لفريق مانشستر سيتي على ملعب ستامفورد بريدج الخاص بنادي تشلسي، تعرض اللاعب رحيم ستيرلينغ لإهانات عنصرية فاعتقلت الشرطة 4 مشجعين.

والشهر الماضي، أطلقت الشرطة واتحاد الكرة الإنجليزي تحقيقات بشأن فيديو أظهر مشجعي فريق ميلوال وهم يهتفون بشعارات عنصرية ضد فريق إيفرتون خلال مباراة في بطولة الكأس.

وبحسب التقارير، فإن فريق وست هام فتح تحقيقا لمعرفة الشخص الذي كان يلقي إهانات عنصر ضد صلاح، وتعهد النادي بعدم التسامح تجاه مثل هذا السلوك على الإطلاق.

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ناد إنجليزي هو ضحية مونديال روسيا

نبقى في الدوري الإنكليزي حيث ذكر تقرير نشرته شركة G L T للتأمين أن الإصابات التي تعرض لها اللاعبون ما بعد كأس العالم زادت بنسبة 44 بالمئة للاعبي الدوري الانكليزي الممتاز، وأن مانشستر سيتي هو الأكثر تضرراً إذ يملك 16 لاعبا دوليا في 8 منتخبات

ويأتي من بعده نادي ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الذي عانى من 12 إصابة متفرقة للاعبيه الذين شاركوا في كأس العالم الماضية.

كما غاب لاعبو سيتي، الذين تعرضوا لإصابات بمجموع 617 يوما عن التدريبات والمباريات بتكلفة أكثر من 17 مليون جنيه إسترليني (22.03 مليون دولار) مقابل 128 يوما لليفربول بتكلفة 9.3 مليون.

ونال توتنهام هوتسبير، صاحب المركز الثالث في الدوري، نصيبه من الإصابات، إذ يبتعد ثنائي إنجلترا "هاري كين" و "ديلي آلي" حاليا.

وأوضحت شركة التأمين أن الإصابات، التي كلفت جميع أندية الدوري الممتاز أكثر من 130 مليون جنيه إسترليني حتى 22 يناير، في طريقها للتفوق على تكلفة الموسم الماضي، التي وصلت إلى مجموع 213 مليونا.

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