تهم الإغتصاب بحق رونالدو تدفع والدته للحديث.. فماذا قالت؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكّدت والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، دولوريس أفييرو أنّه "لديها ثقة كاملة بابنها فيما خصّ الاتهامات المنسوبة إليه بإغتصاب عارضة الأزياء السابقة كاثرين مايروغا (24 عاماً)، في حادثة وقعت عام 2009".

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإنّ "المحكمة في مدينة لاس فيغاس الأمريكية أعادت فتح التحقيق بهذه القضية"، الأمر الذي دفع بوالدة رونالدو للدخول على الخط والتأكيد على "براءة إبنها من كل التهم المنسوبة إليه"، وقالت: "إني أعرف ابني جيداً، وكاثرين لم تذهب إلى غرفة إبني في الفندق للعب الورق".

وكانت أفييرو نشرت صورة لرونالدو على حساباتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تحمل وسم "نحن معك"، كما أنها عليها قائلةً: "أريد أن أرى من يمتلك الشجاعة لوضع هذه الصورة على حسابه الشخصي لمدة أسبوع، من أجله ومن أجلنا ومن أجل البرتغال ومن أجل العدالة.. إنه يستحق ذلك".

من جهته، نفى رونالدو بشكل قاطع واقعة الإغتصاب، مؤكداً أنّ "المزاعم ضده هي مزيفة تماماً". وقال محاميه في لاس فيغاس أنّ "اللقاء بين الطرفين رونالدو ومايروغا كان بالتراضي ولم يحصل أي اغتصاب، كما تقول التهم".

وفي إطار التحقيق، طلبت شرطة ولاية نيفادا رسمياً من السلطات الإيطالية، الحصول على عينة من الحمض النووي للاعب ريال مدريد الإسباني السابق، في إطار التحقيق بالقضية.

مصدر الصورة: Notiforo

للمزيد:

خبر صادم لمحبي برشلونة