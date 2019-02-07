الحساسية ضد الأبيض تدفع برشلونة لرفض تصميم القميص الجديد!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

لم تكن تعرف شركة «Nike» فداحة الخطأ الذي ارتكبته عندما قررت اختيار اللون الأبيض لتصميم قميص برشلونة الجديد.

فهل نسيت أم تناست «Nike» حساسية البلوجرانا من اللون الأبيض ، لون المنافس الأول له ريال مدريد؟ جواب برشلونة على القميص الأبيض الجديد كان حاسماً فقد رفضت إدارة نادي برشلونة الإسباني التصميم الجديد لقميص الفريق والذي كان من المفترض أن يكون القميص الاحتياطي للبرشا نظرا لغالبية اللون الأبيض عليه.



وتسعى إدارة برشلونة دائما كل موسم جديد لتصميم جديد مع بعض التغييرات من أجل جذب مشجعيه ومحبيه لشراء القميص وتحقيق نسبة ربح من المبيعات.



وخاطرت الإدارة في عهد الرئيس الحالي للبرسا رجل الأعمال الإسباني جوسيب ماريا بارتوميو وقبلت بالتصميم المقترح لشركة «Nike» الأمريكية للقميص الجديد الأساسي للفريق للموسم المقبل حيث حدثت فيه بعض التغييرات وستتحول خطوته العمودية إلى مربعات من اللوني الأزرق والأحمر، على نفس طريقة القميص التقليدي لمنتخب كرواتيا.

فاللون الأبيض مرفوض تماما من قبل المسؤولين داخل معقل كامب نو ، فهو لون غريمه التقليدي نادي ريال مدريد، وسيثير هذا التصميم جدلا كبيرا من قبل محبي النادي الكتالوني.



إضافة إلى ذلك رفضت إدارة برشلونة المخاطرة في التصميم الجديد الاحتياطي والثاني للفريق للموسم المقبل، ورفضت اقتراح الشركة الأمريكية الراعية لها حيث سيكون لونه أبيض ويحتوي على صليب كبير مرسوم عليه، وتحاول الإدارة تجنب الشعارات الدينية لكسب الكثير من المشجعين والمشترين للقميص.

مصدر الصورة : goalna

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