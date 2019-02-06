عشاق المستديرة يترقبون كلاسيكو القرن بين برشلونة والريال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وسائل إعلام )

يعود الكلاسيكو الأشهر في عالم المستديرة ، بضيافة نادي برشلونة لنظيره ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب "كامب نو".

وفي الوقت الذي يعيش فيه برشلونة أوقاتا ًصعبة إذ إنه لم يحقق أي انتصار على ريال مدريد في الكلاسيكو ببطولة كأس الملك على ملعبه منذ موسم 1996-1997.

وقد تشهد المباراة مشاركة عدد من اللاعبين في الكلاسيكو للمرة الأولى سواء من جانب برشلونة أو ريال مدريد.

اللقاء بين برشلونة و مدريد سيكون في الساعة الـ11 مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية.

ووقد صل البلاوجرانا لهذا الدور بعد أن تخطى كولتورال ليونيسا في دور الـ32 بمجموع نتائج (5-1) بعد أن فاز ذهاباً بهدفٍ نظيف وإياباً بأربعة لهدف، ثم انتصر على ليفانتي بأربعة أهدافٍ لهدفين في مجموع مباراتي دور الـ16، أما ربع النهائي فقد واجه فيه إشبيلية الذي فاز ذهاباً بثنائيةٍ نظيفة، لكن زملاء ميسي سحقوهم إياباً بستة أهدافٍ لهدف.

وكان ريال مدريد قد تخطى ميليا في دور الـ32 بعشرة أهدافٍ لهدف كمجموع لمباراتي الذهاب والإياب، ثم انتصر على ليجانيس بنتيجة (3-1) في دور الـ16، أما مواجهة ربع النهائي فكانت ضد جيرونا وانتصر الملكي بلقائي الذهاب والإياب بمجموع نتائج (7-3).

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