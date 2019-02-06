صورة معبرة تظهر كلب "سالا" ينتظر عودة النجم الغائب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( تويتر )

"لماذا تركت الكلب وحيداً .. لكي يؤنس البيت .. يا ولدي ، فالبيوت تموت إذا غاب سكانها …" على صورة تجسد قصيدة دريش الشهيرة يظهر كلب اللاعب الأرجنتيني المفقود سالا واقفاً على عتبة بابه ينتظر عودة صاحبه .

فبعد 15 يوماً على اختفائه، نشرت شقيقة اللاعب الأرجنتيني إميليانو سالا، الذي فقد في تحطم طائرة كانت تقله باتجاه ناديه الجديد كارديف، صورا لكلب سالا منتظرا عودته بحزن.

الكلب المخلص الذي يدعى نالا، لم يمل من انتظار صاحبه، وعلقت شقيقة سالا تحت الصورة بعبارة "صديق مخلص لا يزال ينتظر عودة سالا بفارغ الصبر".

ونشرت شقيقة سالا أيضاً صور عدة للكلب مع سالا في مناسبات سابقة، على صفحتها في فيسبوك.

وكانت طائرة خفيفة تقل سالا من مدينة نانت في فرنسا إلى كارديف في بريطانيا اختفت من على شاشات الرادار فوق البحر، ولم يعثر على آثاره حتى الآن، رغم جهود فرق الإنقاذ على مدار أكثر من أسبوعين.

وتمت الاستعانة بقارب بحث خاص استأجرته عائلة اللاعب الراحل وساهم متبرعون في تمويله.

وبعد الإعلان عن إيقاف عمليات البحث الرسمية عن اللاعب في 24 من يناير الماضي، تم جمع 260 ألف جنية إسترليني (340 ألف دولار) لتمويل عملية البحث الخاصة.

وكانت الطائرة التي كانت تقل المهاجم الأرجنتيني سالا /28 عاما/ إلى ويلز قادما من فرنسا، بعد توقيعه عقود الانضمام إلى صفوف كارديف سيتي، قد اختفت من على شاشات الرادار أثناء عبورها القنال الإنجليزي.

وذكرت تقارير إخبارية أن سالا بعث رسالة عبر تطبيق "واتساب" أشار خلالها إلى أنه يشعر بالخوف قبل اختفاء الطائرة، موضحا أنه كان يشعر بـ"ذعر بالغ".

مصدرالصور: صحيفة ميرورالبريطانية

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