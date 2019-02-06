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برشلونة يعلن الخبر الأكيد

أخبار الآن| برشلونة - إسبانيا - (وكالات)

أعلن المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، إرنستو فالفيردي، أن نجم الفريق ليونيل ميسي سيشارك في الكلاسيكو المنتظر اليوم على ملعب "كامب نو"، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

وكانت الشكوك قد حامت بشأن مشاركة البرغوث الأرجنتيني، بعدما غاب عن تمرينات يوم الاثنين من جراء إصابة تعرض لها خلال مباراة فالنسيا في "الليغا" السبت الماضي، في مباراة انتهت بالتعادل 2-2.

ويشار إلى أن ميسي أحرز 26 هدفا في 38 مباراة أمام ريال مدريد، وهو رقم يشير بوضوح إلى أهميته بالنسبة للبلوغرانا في مثل هذه المواجهات.

وحسب موقع صحيفة "آس" فقد ضمت قائمة برشلونة للكلاسيكو نجوم الفريق: سيرجي روبرتو وجيرارد بيكيه وجوردي ألبا وسيرخيو بوسكيتس وإيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال ولويس سواريز.. وكيفن برينس بواتينغ".

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#رياضة #برشلونة #ميسي #إسبانيا

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