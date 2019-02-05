والد إيميليانو سالا يأمل العثور على جثة إبنه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ا ف ب)

يأمل والد اللاعب الأرجنتيني المفقود، إيميليانو سالا، في العثور على جثة إبنه الذي فقد إثر حادثة إختفاء طائرة أقلته من فرنسا إلى انكلترا , لينضم إلى صفوف فريقه الجديد كارديف سيتي.

وكان محققون بريطانيون أعلنوا يوم امس أنهم رصدوا جثة في صور تحت الماء لحطام الطائرة التي كان على متنها سالا , والطيار ديفيد إيبوتسون, والتي اختفت قبل نحو أسبوعين فوق البحر, على بعد نحو 20 كلم شمال جزيرة غورنسي.

وتضمن بيان لفرع التحقيق في الحوادث الجوية أنه "بشكل مأساوي وفي لقطات فيديو (من السيارة التي تعمل عن بعد)، رأينا راكبا واحدا بين الحطام".

والأحد أعلن المكتب البريطاني للتحقيقات في الحوادث الجوية لوكالة الأنباء الفرنسية، أنه تم العثور على حطام الطائرة التي كانت تقل إيميليانو سالا وهو في طريقه إلى العاصمة الويلزية حيث وقع عقدا للعب مع نادي كارديف سيتي، وفق ما أعلن

وقالت متحدثة باسم المكتب "بإمكاني التأكيد أنه تم العثور عليها" في حين تم القيام بعمليات بحث تحت الماء الأحد من أجل العثور على المحرك الأحادي الذي اختفى عن الرادارات في 21 يناير/كانون الثاني الماضي فوق البحر على بعد نحو 20 كلم شمال جزيرة غورنسي.

ولم تحدد المتحدثة مكان وزمان العثور على الطائرة مكتفية بالتوضيح بأن مكتب التحقيقات سينشر بيانا صباح الاثنين.

وأكد ديفيد ميرنز الذي كلفت عائلة سالا شركته بلو ووتر ريكوفريز بإجراء أبحاث تحت الماء، عبر تويتر إنه تم العثور على حطام الطائرة "في وقت مبكر من صباح الأحد" بعد وقت قصير من بدء المهمة.

وغادر سالا (28 عاما) والطيار ديفيد إبوتسون (59 سنة) نانت (غرب فرنسا)، حيث كان المهاجم الأرجنتيني يلعب حتى ذلك الوقت، من أجل السفر إلى كارديف (ويلز)، للالتحاق بفريقه الجديد كارديف سيتي الذي يلعب في الدوري الإنكليزي الممتاز.

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