بن عرفة يرفع دعوى على سان جرمان

أخبار الآن | دبي -الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )



رفع اللاعب حاتم بن عرفة، دعوى قضائية ضد فريقه باريس سان جيرمان يطالب فيها بتعويض يبلغ ثمانية ملايين يورو (تسعة ملايين ومائة ألف دولار) عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لعدم لعبه مباراة واحدة للفريق في فترة دامت لخمسة عشر شهرا.

وذكر محامي اللاعب، جان جاك بيرتران، في مقابلة يوم الإثنين إن الدعوى تم رفعها يوم الجمعة أمام محكمة العمل في باريس، لأن تعاقد بن عرفه مع الفريق قائم على حوافز يتم تقديمها له بناء على أدائه ولذلك فإن عدم استخدامه لهذه الفترة الطويلة حرمه من كسب عيشه.



كما تتضمن بنود الدعوى أن معاملة فريق باريس سان جيرمان لبن عرفة بلغت حد المضايقة أو التحرش في مكان العمل.

وذكر المحامي أن فريق باريس قام بكل جهد ممكن لتحطيم اللاعب وإجباره على مغادرة الفريق.

وردا على هذه الدعوى أعرب فريق باريس سان جيرمان عن ثقته بأن المحكمة ستبرأ ساحته وعن أسفه بسبب عناد بن عرفة ومحاميه.

انضم بن عرفه إلى باريس سان جيرمان عام 2016 وبعد تسجيله هدفين للفريق في ربع نهائي كأس فرنسا شهر أبريل عام 2017 لم يلعب مباراة واحدة إلى إنتهاء تعاقده مع باريس شهر يونيو 2018 مما يعني أن الفريق خاض سبعين مباراة في تلك الفترة دون أن يشرك اللاعب في مباراة واحدة.





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