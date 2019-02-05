البرازيلي مايكون بيريرا.. جندي جديد في دفاعات النصر السعودي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نادي النصر)

تعاقد نادي النصر السعودي مع المدافع البرازيلي مايكون بيريرا روكي البالغ من العمر 30 عاما قادما من نادي "غلطة سراي التركي"، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الرياضي المقبل.

وبلغت قيمة الصفقة 1.7 مليون يورو، بخلاف الأجر الذي سيتقاضاه اللاعب الذي تم استبعاده مسبقا من قائمة النادي التركي.

و أنهت إدارة نادي النصر رسمياً إجراءات انضمام مدافع نادي غلطة سراي التركي البرازيلي بعد أسابيع من التنافس عليه .

ويحتل النصر المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري السعودي وفي رصيده 37 بفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر.

وسبق أن لعب بيريرا، مع أندية بورتو البرتغالي وساو باولو البرازيلي،وشارك في 22 مباراة مع غالاتا سراي الموسم الحالي، سجل فيها هدفًا.

وقال النصر عبر حسابه في موقع “تويتر”: ” أنهت إدارة نادي النصر رسميًا إجراءات انضمام مدافع نادي غالاتا سراي التركي البرازيلي مايكون بيريرا، وذلك مدة موسم ونصف”.

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