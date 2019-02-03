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على حلبة النزال.. ظهور شبيه لكونور ماكغريغور (فيديو)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تداول ناشطون عبر موقع "تويتر"، فيديو يظهر الألماني موريس أدورف، وهو شبيه بطل الفنون القتالية المختلطة الإيرلندي كونور ماكغريغور (30 عاماً)، أثناء تواجده على حلبة القتال مستعرضاً مهاراته القتالية.

وعمد أدورف إلى تقليد أسلوب ماكغريغور داخل حلبة النزال، كما أنه ظهر بتسريحة شعر مشابهة للبطل الإيرلندي.

ويعتبر ماكغريغور من أبرز الخبراء في الفنون القتالية المختلطة، فهو بطل ufc للوزن الخفيف، وبطل سابق في ufc لوزن الريشة. وخاص البطل في مسيرته نزالات الوزن الخفيف ووزن الريشة والوزن المتوسط، إضافة إلى كونه ملاكماً ماهراً، وحقق معظم انتصاراته بالضربة القاضية.

مصدر الصورة:  euronews

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