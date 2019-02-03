شهرٌ حافل لـ"ليفربول".. المنافسة قوية
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
يتحضّر نادي ليفربول لخوض سلسلةٍ من المباريات القوية خلال شهري شباط/فبراير الحالي وآذار/ مارس المقبل. وفي هذا الإطار، نشر الحساب الرسمي للنادي عبر "فيسبوك"، صورة تتضمن ملخصاً لمباريات الشهر، وأُرفقت بتعليق جاء فيه: "شهر كبير في الانتظار.. هل أنتم مستعدون يا ريدز؟".
|الفرق المتنافسة
|التاريخ
|ليفربول x ويست هام
|4 شباط 2019
|ليفربول x بورنموث
|9 شباط 2019
|ليفربول x بايرن ميونخ (ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا)
|19 شباط 2019
|ليفربول x مانشستر يونايتد
|24 شباط 2019
|ليفربول x إيفرتون
|3 آذار 2019
|ليفربول x بايرن ميونخ (إياب دوري أبطال أوروبا)
|14 آذار 2019
|ليفربول x توتنهام
|31 آذار 2018
مصدر الصورة: euronews
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