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شهرٌ حافل لـ"ليفربول".. المنافسة قوية

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يتحضّر نادي ليفربول لخوض سلسلةٍ من المباريات القوية خلال شهري شباط/فبراير الحالي وآذار/ مارس المقبل. وفي هذا الإطار، نشر الحساب الرسمي للنادي عبر "فيسبوك"، صورة تتضمن ملخصاً لمباريات الشهر، وأُرفقت بتعليق جاء فيه: "شهر كبير في الانتظار.. هل أنتم مستعدون يا ريدز؟".

الفرق المتنافسة التاريخ
ليفربول x ويست هام 4 شباط 2019
ليفربول x بورنموث 9 شباط 2019
ليفربول x بايرن ميونخ (ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا) 19 شباط 2019
ليفربول x مانشستر يونايتد 24 شباط 2019
ليفربول x إيفرتون 3 آذار 2019
ليفربول x بايرن ميونخ (إياب دوري أبطال أوروبا) 14 آذار 2019
ليفربول x توتنهام 31 آذار 2018

مصدر الصورة: euronews

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