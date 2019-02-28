ريال مدريد أم برشلونة؟ من يشجع مشاهير العالم..

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ديلي ميل )

في الدوري الأسباني وفي عالم كرة القدم كله فريقا ريال مدريد وبرشلونة هما الأشهر ، كما أن مباريات الكلاسيكو التي تجمعهما هي الأعلى مشاهدة على الإطلاق في العالم ، وإذا كنت من عشاق أحد الفريقين فقد يهمك أن تعلم من يقف في صف فريقك المفضل ممن يقف في صف المنافس، هنا جمعنا لكم أبرز مشاهير العالم وميولاتهم الأسبانية !

مشجعو ريال مدريد

1- الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية

كان جلالة الملك من أشد المعجبين بنادي ريال مدريد حيث استقبل رئيس النادي فلورنتينو بيريز في زيارة للأردن في عام 2010. ويظهر في الصورة وهو يتحدث إلى بيريز في سانتياجو برنابيو عام 2005 ، قبل مباراة ريال مدريد التي فاز بها على يوفنتوس 0-1 .

2- جنيفير لوبيز

الممثلة وكاتبة الأغاني والمغنية جنيفر لوبيز في أكتوبر 2012 ، شوهدت مرتدية قميصاً أبيضاً مشهوراً لفريق ريال مدريد أثناء وجودها في العاصمة الإسبانية لأداء حفل موسيقي.

3- رفاييل نادال

لاعب التنس الشهير نادال يفتخر بتشجيع مدريد ، وبعد فوزه ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة في عام 2010 شوهد في ملعب برنابيو قبل مواجهة ريال مدريد مع أياكس.

4- أنطونيو بانديراس

واحد من أشهر الوجوه في إسبانيا في عالم الأعمال التجارية ، بانديراس هو ممثل ومنتج ومخرج شهير.

على الرغم من كونه أحد مؤيدي مالقا ، الا أن بانديراس أنفق 15،800 جنيهًا استرلينيًا على قمصان ريال مدريد في 2013 لصالح مؤسسة خيرية.

5- توم كروز

شوهد كروز في برنابيو في عام 2007 يجلس إلى جانب فيكتوريا بيكهام ، ويشاهد ديفيد بيكهام الذي كان يلعب لصالح مدريد حينها .

مشجعو برشلونة

1- جستن بيبر

كان جستن بيبر محور اهتمام الإعلام عندما شارك في تدريبات لنادي برشلونة سنة 2011 بينما تجمهر معجبوه بانتظار نجمهم المفضل .

2- شاكيرا

المغنية الكولومبية من أصول لبنانية كانت معروفة بتشجيعها لريال مدريد قبل أن تخون العهدة وترتبط عاطفياً بمدافع برشلونة بيكيه .

3- لاعب كرة السلة الشهير كوبي براينت

ظهر نجم Lakers براينت في عام 2009 وهو يرتدي قميص برشلونة .

4-رانبير كابور

نجم بوليوود الشهير ظهر بين المشجعين في العديد من المباريات في برشلونة ، بما في ذلك نهائي دوري الأبطال ضد مانشستر يونايتد في ويمبلي في عام 2011 ومباراة الكلاسيكو في سبتمبر 2012.

5- ماجيك جونسون

لاعب كرة السلة الأمريكي جونسون مشهور أيضا بتشجيعه لبرشلونة .



مصدر الصور : ( ديلي ميل )

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