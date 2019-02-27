مواجهة كلاسكية حاسمة.. هذا ما ينتظر البلوغرانا إذا خسر!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

المواجهة الكلاسيكة العظيمة تعود من جديد اذ يلتقي فريق برشلونة مساء اليوم الأربعاء بمنافسه وغريمه التقليدي ريال مدريد على ملعب الأخير “سانتياجو برنابيو”، في إياب دور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

وبعد التعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله، في مباراة الإياب على ملعب “كامب نو” ستكون هذه المباراة حاسمة بالنسبة للبرسا فالأمر يتطلب منه أن يفوز في لقاء اليوم أو يتعادل بهدفين لمثلهما أو أكثر من أجل التأهل لنهائي البطولة.

الكلاسيكو بالأرقام

والتقى الفريقان في كل المسابقات 239 مرة، فاز الريال في 95 مباراة و٩٤ لبرشلونة، وتعادلا في 49.

بينما على مستوى مسابقة الكأس يتقدم برشلونة بـ15 انتصاراً مقابل 12 للريال وثمانية تعادلات.

وفي الليغا لعبا 179 مباراة، ففاز كل فريق 72 مرة، وتعادلا في 35 مناسبة.

أما على مستوى البطولة الأوروبية الأهم، فقد تواجها ثماني مرات، فاز الريال في ثلاثة وبرشلونة مرتين.

لقاء اليوم

يعول برشلونة على الثلاثي الهجومي ميسي صاحب 33 هدفاً هذا الموسم والأوروغوياني لويس سواريز والفرنسي عثمان ديمبيلي، في حين كان البرازيلي اليافع فينيسيوس جونيور (18 عاماً) نقطة الثقل لدى ريال في حقبة ما بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنوتس الإيطالي، وقدوم سولاري الذي اختبره جيداً مع الفريق الرديف "كاستيا".



ويستقبل ريال قائد دفاعه سيرجيو راموس بعد انتهاء إيقافه في الدوري، وذلك بعد ظهور ثغرات دفاعية ضد ليفانتي الأحد، لكن ابن الثانية والثلاثين سيغيب مجدداً عن نهائي الكأس بحال تلقيه أي إنذار ضد برشلونة.

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