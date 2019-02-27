في الكلاسيكو المرتقب اليوم.. برشلونة يعلن عودة أرتور ميلو!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( مصادر إعلامية )

بعد غيابه عن الملاعب بسبب الإصابة يعود نجم برشلونة البرازيلي أرتور ميلو ليشارك مع فريقه في الكلاسيكو المرتقب مع ريال مدريد في إياب نهائي كأس ملك إسبانيا الليلة .

و أعلن أمس الثلاثاء المدير الفني الإسباني لفريق نادي برشلونة أرنستو فالفيردي عن القائمة الرسمية لتشكيلة الفريق، وجاء على رأسها أرتور ميلو، الذي كانت تحوم شكوك بشأن دخوله قائمة موقعة الكلاسيكو رفقة الحارس الهولندي ياسبر سيليسين، ولكن الثنائي حصل على التصريح الطبي وأصبحا جاهزين للمشاركة.

وقال فالفيردي في مؤتمر صفحي"أرتور بخير، لقد شارك في جزء من تمرين يوم الاثنين، ولكن لا نعلم مشاعره، سنقيّم حالته في التدريبات".

وبالتأكيد ميسي لن يغيب عن موقعة الكلاسيكو القادمة وأكد على ذلك فالفيردي وأضاف: "ميسي يخوض الكلاسيكو مثل أي مباراة، الأربعاء سيكون يوما خاصا لأن الفائز سيصل إلى النهائي والخاسر سيودع البطولة، ثم أمامنا مباراة أخرى في الليغا، نحن نسعى للفوز والوصول للنهائي".

مصدر الصورة : AS English - Diario AS

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