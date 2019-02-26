"ويفا" بصدد اتخاذ إجراءات تأديبية بحق المدرب سيميوني

أخبار الآن | نيون - سويسرا ( وكالات

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الاثنين فتح إجراء تأديبي بحق الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، على خلفية احتفاله بطريقة غير ملائمة بفوز فريقه على يوفنتوس الإيطالي في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال.

وفتحت الهيئة القارية إجراء تأديبيا أيضا بحق فريق "السيدة العجوز" ومدربه الإيطالي ماسيميليانو أليغري، على خلفية التسبب بتأخر انطلاق المباراة التي أقيمت الأربعاء الماضي على ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد، وانتهت بخسارة الضيوف صفر-2.

وتقدم سيميوني السبت باعتذار من طريقة احتفاله بالهدف الأول لفريقه، والتي شملت قيامه بوضع يديه حول عضوه التناسلي والصياح بطريقة هستيرية، متوجها بداية نحو أرض الملعب ولاحقا نحو المشجعين.

وقال في مؤتمر صحافي في مدريد "أطلب السماح مرة جديدة من الذين شعروا بالإساءة من هذه الحركة (...) وأيضا (اعتذر) من يوفنتوس"، متابعا "كانت طريقة للتعبير عن كل ما كنت أشعر به حيال اللاعبين، طريقة سيئة. أقول ذلك على أمل طي هذه الصفحة".

وكان الأرجنتيني قد أوضح في تصريحات بعد المباراة مباشرة، وردا على سؤال عن تفسير هذه الحركة، إنها كانت إشارة الى الجرأة التي تطلبها الدفع باللاعبين كوكي ودييغو كوستا في مباراة على هذا القدر من الأهمية، على رغم غيابهما في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة.

وبات أتلتيكو يتمتع بأفضلية للعبور إلى الدور ربع النهائي للمسابقة الأوروبية الأهم، وهو يحل ضيفا على يوفنتوس إيابا في 12 مارس.

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