مانشستر سيتي يتوج بكأس الرابطة الإنجليزية



أخبار الآن | لندن - إنجلترا ( وكالات )

توج مانشستر سيتي بلقب كأس الرابطة الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي والسادسة في تاريخه بعد التغلب على تشيلسي في المباراة النهائية التي جمعتهما على استاد ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

وانتهت المواجهة بين الفريقين بنتيجة التعادل السلبي من دون أهداف لتحسم ركلات الترجيح النتيجة والتي كانت لصالح السيتي بنتيجة أربعة أهداف لثلاثة ليرفع أزرق مانشستر الكأس الأول له هذا الموسم.

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