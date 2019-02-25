فيدرر يفوز على كولشرايبر في دبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تأهل لاعب التنس السويسري المصنف السابع عالميا روجر فيدرر إلى الدور الثاني في منافسات فردي الرجال ضمن بطولة دبي المفتوحة للتنس.



وتمكن فيدرر من بلوغ الدور الثاني في البطولة التي تقام في دولة الإمارات العربية المتحدة بعدما تغلب على منافسه الألماني فيليب كولش رايبر بمجموعتين مقابل واحدة تفاصيلهما 6-4 و 3-6 و 6-1.

ومن المنتظر أن يلتقي فيدرر في الدور المقبل مع الإسباني فيرناندو فير داسكو الذي تغلب على منافسه الإيطالي توماس فابـيانو بمجموعتين مقابل واحدة تفاصيلهما 3-6 و 6-3 و 6-2.

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